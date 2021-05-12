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12 мая 2021, 09:29

Екатеринбуржцы стоят в километровых пробках к Малышевскому мосту

пробки в Екатеринбурге

Из-за закрытия моста на улице Блюхера пробки образовались на ул. Высоцкого и на дублёре Сибирского тракта. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге с утра образовалось несколько больших заторов в сторону Малышевского моста. Жители Екатеринбурга и городов-спутников встали на ул. Владимира Высоцкого и на дублёре Сибирского тракта.

Именно по этим улицам приходится объезжать закрытый 1 мая путепровод на ул. Блюхера. До 31 мая он будет недоступен для водителей с личным авто и общественного транспорта. В связи с этим автобусам приходится ехать по Егоршинскому проходу.

Закрытие данного путепровода усложнило жизнь не только жителей Екатеринбурга и Берёзовского, но и тех, кто едет из Режа и Ирбита.

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Областная газета Свердловской области

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Екатеринбуржцы стоят в километровых пробках к Малышевскому мосту