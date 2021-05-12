Майская прогулка в Свердловской области пройдёт по ковидным правилам

В прошлом году в акции приняло участие почти 4 тысячи человек. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области в воскресенье, 16 мая, состоится "Майская прогулка". Оперативный штаб Свердловской области разрешил её проведение, но с условием строгого соблюдения санитарных мер безопасности.

Для предотвращения массового заражения людей коронавирусом на акции организаторы вводят следующие ограничительные меры:

потоки участников разведут, чтобы минимизировать скопление людей (участники длинных дистанций стартуют раньше);

на стартовой площадке будут проверять температуру и обрабатывать руки;

наличие масок при регистрации - обязательно;

на старте и финише будут дежурить бригады скорой помощи, а на каждом контрольном пункте - медики.

Регистрация на мероприятие продолжается на сайте акции. Зарегистрироваться также можно будет на месте с 7:00 до 12:00.

На выбор участникам предложат четыре маршрута: 50 км, 37,5 км, 26 км и 17 км. Они будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов будет посвящён 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества. Завершить мероприятие планируют в 21:00. На маршрутах организаторы должны обеспечить обработку от клещей.

Фото: с сайта "Майской прогулки"

Екатеринбуржцы пройдут от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26) и финишируют — у главного корпуса Уральского федерального университета (улица Мира, 19).