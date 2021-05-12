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12 мая 2021, 10:26

Майская прогулка в Свердловской области пройдёт по ковидным правилам

  Анна Митчина
Дерево с банером "Майская прогулка"

В прошлом году в акции приняло участие почти 4 тысячи человек. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области в воскресенье, 16 мая, состоится "Майская прогулка". Оперативный штаб Свердловской области разрешил её проведение, но с условием строгого соблюдения санитарных мер безопасности.

Для предотвращения массового заражения людей коронавирусом на акции организаторы вводят следующие ограничительные меры:

  • потоки участников разведут, чтобы минимизировать скопление людей (участники длинных дистанций стартуют раньше);
  • на стартовой площадке будут проверять температуру и обрабатывать руки;
  • наличие масок при регистрации - обязательно;
  • на старте и финише будут дежурить бригады скорой помощи, а на каждом контрольном пункте - медики. 

Регистрация на мероприятие продолжается на сайте акции. Зарегистрироваться также можно будет на месте с 7:00 до 12:00.

На выбор участникам предложат четыре маршрута: 50 км, 37,5 км, 26 км и 17 км. Они будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов будет посвящён 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества. Завершить мероприятие планируют в 21:00. На маршрутах организаторы должны обеспечить обработку от клещей.

Фото: с сайта "Майской прогулки"

Екатеринбуржцы пройдут от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26) и финишируют — у главного корпуса Уральского федерального университета (улица Мира, 19).

Областная газета Свердловской области

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