Темы дня

Общество
12 мая 2021, 11:08

В Екатеринбурге включили фонтаны

Фонтан у памятника Попову

Больше половины фонтанов Екатеринбурга заработают с сегодняшнего дня. Фото: Юрий Петухов

В Екатеринбурге 12 мая начинается сезон работы городских фонтанов. Первым включили фонтан у памятника изобретателю радио Александру Попову.

Другие 7 фонтанов, в том числе у Оперного театра и Театра драмы, заработают до конца недели. График их работы изменён - они будут начинать работать на час раньше, с 11:00, - но и завершать работу также на час раньше - в 22:00.

"В Историческом сквере фонтан заработает сразу после того, как разберут сцену, - на следующей неделе. Остальные фонтаны включат сегодня", - рассказали " Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ожидается, что сезон работы фонтанов продлится до 15 сентября.

В прошлом году фонтаны в городе включили с 13 мая. Первым заработал фонтан на площади Советской Армии.

Отметим, что в Екатеринбурге много фонтанов, на фоне которых можно сделать прекрасные снимки. Рекомендуем увидеть светомузыкальный фонтан в Историческом сквере (откроется на следующей неделе). Неподалёку от него расположены фонтан в сквере Попова и "Каменный цветок". На зиму фонтаны консервируют и запускают снова только после проверки работоспособности систем.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2021, 11:58 / Общество
В регионах УрФО действует 39 лесных пожаров на площади 51 662 га
12.05.2021, 11:33 / Общество
21 тысяча выпускников по России сегодня пересдают итоговое сочинение
12.05.2021, 11:08 / Общество
В Екатеринбурге включили фонтаны
12.05.2021, 10:26 / Общество
Майская прогулка в Свердловской области пройдёт по ковидным правилам
12.05.2021, 09:29 / Общество
Екатеринбуржцы стоят в километровых пробках к Малышевскому мосту