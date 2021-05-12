В Екатеринбурге включили фонтаны

Больше половины фонтанов Екатеринбурга заработают с сегодняшнего дня. Фото: Юрий Петухов

В Екатеринбурге 12 мая начинается сезон работы городских фонтанов. Первым включили фонтан у памятника изобретателю радио Александру Попову.

Другие 7 фонтанов, в том числе у Оперного театра и Театра драмы, заработают до конца недели. График их работы изменён - они будут начинать работать на час раньше, с 11:00, - но и завершать работу также на час раньше - в 22:00.

"В Историческом сквере фонтан заработает сразу после того, как разберут сцену, - на следующей неделе. Остальные фонтаны включат сегодня", - рассказали " Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ожидается, что сезон работы фонтанов продлится до 15 сентября.

В прошлом году фонтаны в городе включили с 13 мая. Первым заработал фонтан на площади Советской Армии.

Отметим, что в Екатеринбурге много фонтанов, на фоне которых можно сделать прекрасные снимки. Рекомендуем увидеть светомузыкальный фонтан в Историческом сквере (откроется на следующей неделе). Неподалёку от него расположены фонтан в сквере Попова и "Каменный цветок". На зиму фонтаны консервируют и запускают снова только после проверки работоспособности систем.