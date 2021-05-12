Владимир Путин присвоил почётные звания двум свердловским энергетикам, дирижёру и спортсмену. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Четверо свердловчан получили звания заслуженных работников, ещё один уралец награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Заслуженными энергетиками РФ" стали директор филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Владимир Бусоргин (занимает пост с 2011 года) и директор по управлению режимами - главный диспетчер филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Урала" Александр Филинков.

Фото: с сайта Группы «Т Плюс»

Кроме того, за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Владимир Павлов. Он занимает пост гендиректора АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Урала" с июля 2011 года.

Фото: с сайта компании

Почётное звание "Заслуженный работник культуры РФ" присвоено главному дирижёру Нижнетагильской филармонии Владимиру Капкану. Отметим, что история создания филармонии началась с возникновения оркестра "Тагильские гармоники" в 90-х годах XX века под управлением Владимира Капкана. Это был первый профессиональный оркестр гармоник и первый коллектив молодой Нижнетагильской филармонии.

"Заслуженным работником физической культуры РФ" стал директор спортивного комбината "Урал" Николай Баталов. Уроженец Серова является бессменным руководителем этой спортбазы в Екатеринбурге с 1992 года.