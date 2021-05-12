Как получить значок «Почётный пациент районной поликлиники»?

Я являюсь пациентом районной поликлиники на протяжении 24 лет, что подтверждено неоднократными справками из этой поликлиники (копии прилагаются). Имею ли я право как ветеран поликлиники на какие-нибудь привилегии, как то: записаться не на следующий месяц, а хотя бы на понедельник, или переночевать на кушетке на третьем этаже, или просто чтобы дали значок «Почётный пациент»?

На комиссии я был признан Алкоголиком II степени. Скажите, какие мне положены льготы по ЖКХ? Надо ли каждый раз подтверждать свой алкоголизм, и как часто?

Ответ: Хочу вас обрадовать: подтверждать свой алкоголизм не надо. Но и льгот ваша болезнь никаких не даёт. Разве что два раза в год вы можете бесплатно бегать за соседями с топором и не возвращать им одолженные 100 рублей.

Я инвалид, супруга у меня – инвалид, а вот ребёнок у нас – не инвалид. Я грешу на жену и одного там врача из комиссии по инвалидности, в которую мы, инвалиды, ходим каждый год. Законно ли, что врач так вот себя ведёт, и положены ли инвалидам льготы при анализе на ДНК?

При посещении офтальмолога я наконец-то смогла забеременеть. За те 18 лет, что я лечила зрение, отечественная медицина сделала огромный шаг вперёд. Но признавать своё отцовство не желает! Как мне поступить? Как найти на окулиста оправу?

Окулист предложил мне сначала подписать договор на лечение, при этом было у него их распечатано штук 12 вариантов разными по крупности шрифтами. Дескать, сразу и зрение проверим. В итоге, чтобы не попасть впросак, я подписал договор на максимально крупную сумму с размерами букв и цифр как «Ш» и «Б» на таблице, все 18 томов.

Еду в платную поликлинику, хочу вернуть потом деньги за лечение и отбить бензин, посоветуйте, с какого врача лучше начать?

Может ли по закону водитель скорой подрабатывать в Uber-такси, если в попутном направлении и в машине есть свободное место?

Не могу нигде найти официальные расценки Минздрава на покупку белого билета. Могут ли с меня взять денег больше, чем в прайсе? Ещё хотелось бы сравнить с ценами на сайте Минобороны.

Я точно показал пальцем, куда колоть, а медсестра уколола точно в палец, чем причинила мне моральную боль на 2 миллиона. Согласен на досудебное соглашение насчет 478–500 рублей, если не нарушен закон.

Можно ли через суд обязать врачей вывести моего мужа из комы хотя бы на два дня для посадки картошки? А потом я уж отпущу его обратно в кому хоть до окучивания.

У меня регрессирующая амнезия, и я начинаю постепенно вспоминать, что было позавчера на мальчишнике. Как заставить врачей остановить это пугающее улучшение?

Привела мужа кодироваться от пьянки, а врач ошибочно закодировал от ожирения. Муж стал худым и злым, пьёт ещё больше. Как по закону исправить врачебную ошибку?

Я был в коме, а врачи, не посоветовавшись со мной, выбрали схему лечения, с которой я категорически не согласен! Схема сработала, но я боюсь, что это превратится в систему, и мнения больного вообще спрашивать не будут! Нет ли законов на эту тему?

У меня был талон на 11:45 к одному врачу. В 11:42 в кабинет зашла какая-то баба, и они заперлись. Я в 11:46 с разбегу открыл дверь и вошёл в кабинет. Врачиха сказала, что я идиот и мне надо к другому врачу, и сразу выписала талон. Спасибо ей за оперативность! Могу ли я её поблагодарить через суд?

Опубликовано в №83 от 13.05.2021