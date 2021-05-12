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12 мая 2021, 16:43

В работе сервисов "Яндекс" зафиксирован сбой

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Большинство пользователей испытывает трудности при использовании сайта. Фото: сайт "Яндекс".

В среду, 12 мая, в работе сайта "Яндекс" и его сервисов произошёл сбой. Большинство пользователей испытывает трудности при использовании сайта.

По данным сайта downdetector.ru, почти 90% пользователей "Яндекса" столкнулись с проблемами при использовании сайта и поисковика, еще около 9% не могут получить доступ к почте, а 1% пользователей сообщает о сложностях при оплате через сервис "Яндекс. Деньги".

Чаще всего о сбоях в работе сервисов "Яндекс" сообщают жители Екатеринбурга, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: сайт downdetector.ru

Областная газета Свердловской области

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