В работе сервисов "Яндекс" зафиксирован сбой

Большинство пользователей испытывает трудности при использовании сайта. Фото: сайт "Яндекс".

В среду, 12 мая, в работе сайта "Яндекс" и его сервисов произошёл сбой. Большинство пользователей испытывает трудности при использовании сайта.

По данным сайта downdetector.ru, почти 90% пользователей "Яндекса" столкнулись с проблемами при использовании сайта и поисковика, еще около 9% не могут получить доступ к почте, а 1% пользователей сообщает о сложностях при оплате через сервис "Яндекс. Деньги".

Чаще всего о сбоях в работе сервисов "Яндекс" сообщают жители Екатеринбурга, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.