Опасный кикшеринг, серьёзные пробки и состав на Евро: важное в номере «Облгазеты» за 13 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о важном и интересном в номере «Областной газеты» за 13 мая.

♦ Этой весной в Екатеринбурге резко возросла популярность кикшеринга (краткосрочной аренды электросамокатов). Казалось бы, дело хорошее, люди решают свою транспортную проблему. Но самокаты заполонили тротуары и стали представлять угрозу для пешеходов. Говорим об этом в статье "Самокатам закон не писан".

♦ Жители Нижнего Тагила узнали, что такое настоящие пробки – главная транспортная артерия, соединяющая центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, закрыта до октября. Ремонту подлежат 40-метровый мост по Циолковского и прилегающие к нему автодороги. Маршруты объезда определены, но они не в силах обеспечивать высокий трафик. Корреспондент «Облгазеты» испытал на себе эти сложности.

♦ Тренерский штаб сборной России определился с расширенным составом футболистов, которые примут участие в подготовке к чемпионату Европы. Станислав Черчесов вызвал в расположение национальной команды 30 игроков, ещё семь человек находятся в резервном списке. Называем имена.