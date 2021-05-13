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13 мая 2021, 10:17

Александр Капустин уходит с поста начальника управления архивами Свердловской области

Александр Капустин

Александр Капустин переходит на должность руководителя Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Александр Капустин сообщил "Областной газете", что покидает пост начальника управления архивами Свердловской области. Эту должность он занимал около 30 лет.

"Скоро должно появиться решение губернатора по этому вопросу", - пояснил Александр Капустин. Он также рассказал, что переходит на должность руководителя Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области.

Этот Центр был создан в 2017 году и является единственным учреждением в УрФО, обладающим технологиями цифрового микрофильмирования. Сотрудники ведут работы по улучшению физического состояния, технической обработке, обеспечению сохранности архивных документов, а также по оцифровке документов.

Кто займёт пост начальника регионального Управления архивами, пока не известно.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении Александра Капустина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за особые заслуги в сфере архивного дела.

Александр Капустин - уроженец Нижнего Тагила, выпускник истфака УрГУ им. Горького. Он окончил также аспирантуру Института экономики Уральского научного центра АН СССР. В 1989 году был назначен директором Государственного архива Свердловской области. Начальником управления архивами Свердловской области является с 1991 года.

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Областная газета Свердловской области

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