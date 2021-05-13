В майские праздники на Невьянскую башню поднимались гости из Италии, Чехии и Великобритании

За майские праздники Невьянский музей посетило около 11 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Центр развития туризма Свердловской области рассказал, какие объекты были популярны у туристов во время майских праздников. Область посетили гости из дальнего зарубежья и разных городов России.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей стал одним из центров притяжения туристов. За майские праздники его посетили почти 11 тысяч человек.

"На экскурсиях побывали жители Норильска, Вологды, Тольятти, Владимира, Тюмени, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Находки, Сургута, Челябинска, Рязани, Самары. Приезжали три петербурженки, пережившие блокаду, в их числе 90-летняя путешественница. А также гости из Италии, Индии, Ирака, Иордании, Чехии, Сербии, Великобритании и Непала", – передаёт слова директора Невьянского музея Марины Моревой департамент информполитики Свердловской области.

Ещё одним популярным местом стал Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники. В нём побывали более 20 тысяч человек. Ельцин-центр за майские праздники принял 10 тысяч гостей.

Загрузка городских отелей в Екатеринбурге достигла 65%, загородные места отдыха заполнились на 100%. Среди природных парков чаще выбирали "Оленьи ручьи" и "Бажовские места".

Перед майскими праздниками губернатор Евгений Куйвашев призывал свердловчан отдыхать в регионе. Он предлагал исследовать промышленное наследие Демидовых и посетить новый музей Левитана.

Свердловчане выбирали также другие города для отдыха. Самыми востребованными направлениями для вылета из столицы Урала в майские праздники стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Всего с 1 по 10 мая Кольцово обслужил 154,3 тысячи пассажиров. Большинство из них (141,5 тысячи) воспользовались внутренними воздушными линиями.

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