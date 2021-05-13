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Общество
13 мая 2021, 13:28

Разработаны правила предоставления кешбэка на путёвки в детские лагеря

Дети в лагере играют в мяч

50% стоимости вернутся в течение 5 дней после оплаты. Фото: Павел Ворожцов

Ростуризм представил правила предоставления кешбэка на путёвки в детские лагеря по России. Чтобы вернуть 50% стоимости поездки, её нужно совершить в период до 15 сентября 2021 года.

Родителям вернут не более 20 тысяч рублей. Путёвка должна быть оплачена картой "Мир". 50% стоимости вернутся в течение 5 дней после оплаты. Детским лагерям предстоит войти в программу. Запустить её планируется с конца мая 2021 года.

Соответсвующий проект Ростуризма сейчас проходит общественные обсуждения на портале проектов нормативных правовых фактов.

Напомним, что с предложением возвращать деньги за поездки детей в лагеря выступил Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию. "Мы должны уделить внимание здоровью детей, ведь именно в детстве закладываются основы здоровья. Предлагаю возвращать половину цены за путёвку при поездке детей в летний лагерь", - заявил глава государства", - сказал глава государства, выступая 21 апреля.

Ожидается, что на реализацию программы Правительство РФ выделит 5 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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