Союз журналистов России бьёт тревогу в связи с реорганизацией районных газет в УрФО

В СЖР предупреждают об опасности перерыва в выходе газет за три месяца до выборов в Госдуму. Фото: Алексей Кунилов

Союз журналистов России выразил крайнюю обеспокоенность из-за реорганизации районных газет в Курганской области. Издания лишаются статуса юрлиц и переводятся на правах филиалов в Издательский дом «Новый мир» уже с 1 июня 2021 года.

Это решение принял губернатор Курганской области Вадим Шумков. В связи с этим Союз журналистов России направил обращение полпреду Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиру Якушеву. В СЖР предупреждают о возможном перерыве в выходе газет за три месяца до выборов в Госдуму. Документ подписал председатель Союза Владимир Соловьёв.

В нём говорится о негативном опыте подобных реорганизаций в Московской, Новгородской, Воронежской, Кировской областях. При этом в общественном объединении обратили внимание на положительный опыт создания холдинга в Челябинской области, которое прошло на иных условиях.

По мнению СЖР, принятое главой Курганской области решение «носит явно непродуманный, неподготовленный и несвоевременный характер». «До редакций газет не доведена информация ни об условиях труда, ни о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о форме и сроках контрактов. Нет решения и по многим техническим вопросам. Таким образом, существует реальная опасность перерыва в выходе газет, что крайне нежелательно в любом случае, а за три месяца до выборов в Государственную думу РФ – тем более», - говорится в обращении к Владимиру Якушеву.

В Союзе журналистов России считают, что лишение районных газет статуса юридических лиц наносит серьёзный удар по системе информационной безопасности страны. «Нашу тревогу за судьбу районной прессы Курганской области разделяют председатели региональных отделений СЖР по всей стране. Союз журналистов России, председатели региональных отделений СЖР настоятельно просят Вас вмешаться в процесс уничтожения районной прессы в Курганской области. Со своей стороны, мы могли бы предложить другие формы реорганизации и в другие сроки», - подчеркнули авторы обращения к полпреду в УрФО.

Как писала «Областная газета», месяц назад в Екатеринбурге состоялось совещание по мерам обеспечения законных прав журналистов. На заседание под руководством Владимира Якушева и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерия Фадеева были приглашены силовики, главы общественных палат и руководители ведущих СМИ региона. Проблемы свердловской прессы на совещании подробно описала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в рамках своего доклада. Она акцентировала внимание на затягивании расследования резонансных нападений на журналистов, административные и экономические барьеры, препятствующие работе СМИ.