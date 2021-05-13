В редакции «Областной газеты» прошёл круглый стол на тему влияния социальных сетей на детей

Участники круглого стола живо обсуждали влияние социальных сетей на детей и воспитание современных подростков. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в пресс-центре редакции «Областной газеты» прошёл круглый стол на тему влияния социальных сетей на детей, организованный совместно с Екатеринбургским отделением Всемирного русского народного собора.

В круглом столе приняли участие руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», член Общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина, председатель правления свердловской организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов, педагог, руководитель Совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов, настоятель прихода во имя Иннокентия Московского, участник общественного движения «Форум «Семья-2021»» отецИлия, общественный деятель Евгений Малёнкин и доцент Уральского государственного педагогического университета Елена Бородина.

Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от губительного влияния Интернета и компьютерных игр. Также участники круглого стола обсудили проблемы дополнительного образования и роли родителей и школы в нравственном становлении ребёнка. Некоторые из них выступили за внесение изменений в законодательство России. Каких – читайте в полном материале с круглого стола в одном из ближайших номеров «Облгазеты».