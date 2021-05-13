ВГТРК отмечает своё 30-летие

В 1991 году, ровно 30 лет назад в телеэфир вышел первый выпуск программы "Вести". Фото: пресс-служба ВГТРК.

В четверг, 13 мая, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания отмечает свой юбилей. В 1991 году, ровно 30 лет назад в телеэфир вышел первый выпуск программы "Вести".

ВГТРК является крупнейшим медиахолдингом не только в России, но и в Европе. В его состав входят информационные телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", международный канал "РТР-Планета", просветительский "Россия Культура", детский канал "Карусель", радиостанции "Маяк", "Радио Культура", "Вести FM" и "Радио России", новостной портал Вести.ru и 86 региональных телерадиокомпаний России, сообщает пресс-служба ВГТРК.

На Среднем Урале Всероссийскую телерадиовещательную компанию представляет ГТРК "Урал". Выходят новостная программа "Вести-Урал" и развлекательная телепередача "Утро России. Урал".

ГТРК "Урал" несколько раз становилась победителем главной телевизионной премии России - ТЭФИ, программа "Вести-Урал" в 2015 и 2020 годах удостаивалась звания лучшей информационной программы для городов-миллионников, а журналист компании Радик Залилов в том же 2015 году получил ТЭФИ за лучший спецрепортаж.

"Мы счастливы и горды быть частью такой большой и профессиональной команды. Этот день мы встретили в отличном настроении, полные сил и оптимизма. Нам есть, чем гордиться и что реализовывать, потому что планов на будущее много!", - сказала директор ГТРК "Урал" Ирина Щукина, добавив, что представители всех 86 региональных телерадиовещательных компаний собрались сегодня в праздничной zoom-конференции.