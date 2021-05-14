Больше городов трудовой доблести и меньше негатива в ТикТоке: интересное в номере «Облгазеты» за 14 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о важном и интересном в номере «Областной газеты» за 14 мая.

♦ Летом прошлого года Екатеринбургу и Нижнему Тагилу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Сейчас ещё 10 муниципалитетов Свердловской области намерены доказать своё право на высокий статус. Рассказываем, почему жители массово изъявляют желание добиться этого? И почему екатеринбуржцы и тагильчане, которые уже обладают почётным званием, за истекший год не увидели перемен?

♦ Свердловских школьников начали обучать ведению блогов в ТикТок, чтобы бороться с негативным контентом в социальных сетях и отвлекать их от неправомерных действий. Для этого в регионе собираются развивать ТикТок-хаусы, где подростки будут снимать положительные видео. Но может ли такой подход действительно уберечь детей от негатива – или он только ещё больше затянет их в мировую сеть? Ответ на этот вопрос читайте тут.

♦ Вчера глава региона Евгений Куйвашеввручил государственные награды 35 свердловчанам. Большая часть из них – сотрудники и руководители промышленных предприятий. Однако не обошлось и без медработников. Подробнее о мероприятии здесь.