В выходные в 24 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки

На некоторых площадках садоводы смогут приобрести рассаду и саженцы. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. В эти выходные торговые ряды будут развёрнуты в 24 муниципалитете региона.

Самое большое количество площадок традиционно будет работать в уральской столице. Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "Облгазета" вновь составила перечень площадок. Публикуем его ниже: