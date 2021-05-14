В выходные в 24 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки

Жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. В эти выходные торговые ряды будут развёрнуты в 24 муниципалитете региона.
Самое большое количество площадок традиционно будет работать в уральской столице. Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "Облгазета" вновь составила перечень площадок. Публикуем его ниже:
- Берёзовский (Торговая площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "Весенняя" (15 мая с 9:00 до 17:00);
- Верхний Тагил (ул. Ленина, Площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" (15 мая с 9:00 до 16:00);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00 и на площади 1905 года 15-16 мая с 9:00 до 17:00;
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Камышлов (ул. Гагарина, 32а) – сельскохозяйственная ярмарка "Тихоновская" (16 мая);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (15-16 мая);
- Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (до 30 мая);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 25 апреля), а также на ул. Серова, 22 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (15 мая);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июнь);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 30 мая);
- п. Баранчинский (на ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (16 мая);
- Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (ежедневно до 30 мая);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (16 мая);
- посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (15-16 мая);
- с. Косулино (от перекрёстка Ленина – Кузнечная до перекрёстка Ленина – Победы) – универсальная ярмарка "Весенняя" (15 мая с 9:00 до 15:00);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (15-16 мая);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (16 мая с 11:00 до 15:00);
- п. Черноисточинск (ул. Юбилейная, 7а) – сельскохозяйственная ярмарка "Дом. Сад. Огород" (15 мая);
- с. Петрокаменское (ул. Почтовая, 1в) – сельскохозяйственная ярмарка "Дом. Сад. Огород" (16 мая с 10:00 до 15:00);
- Ревда (ул. Мира, в районе дома № 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород (15-16 апреля с 8:00 до 17:00);
- Реж (ул. Почтовая, у Никольского кладбища и на ул. Чапаева, 24а) – сельскохозяйственная ярмарка (до 18 мая) и ул. Калинина, 47 (16 мая);
- Сысерть (у здания № 35 по ул. Ленина) – сельскохозяйственная ярмарка (15 мая с 9:00 до 17:00);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).