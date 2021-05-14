Греция сняла все ограничения на въезд иностранных туристов

При въезде в страну путешественникам необходимо подтвердить свой антиковидный статус. Фото: Павел Ворожцов

Греция с 14 мая отменяет все ограничения на въезд интуристов. При въезде в страну путешественникам необходимо подтвердить свой антиковидный статус.

При поездке на греческие острова (за исключением Лефкады, Саламина и Эвии) по воздуху или по морю местные жители и иностранцы старше 5 лет обязаны иметь при себе документ, подтверждающий их антиковидный статус. Тем не менее, Греция оставляет за собой право провести выборочное тестирование на COVID-19 прибывших из-за рубежа путешественников даже при наличии у них документов, подтверждающих антиковидный статус.

Специалист санитарной службы на паспортном контроле может пригласить иностранца пройти тестирование на коронавирус. Новые экспресс-тесты позволят получить результат на месте. Если турист заболел COVID-19 на отдыхе в Греции или тест оказался положительным, правительство страны возьмет на себя все расходы по лечению путешественника. Однако это не отменяет необходимость наличия у туриста медстраховки, сообщает АТОР.

Носить медицинские маски в общественных местах не потребуется. Шезлонги будут расставлены в соответствии с требованиями соцдистанции. Максимальное общее количество людей, одновременно находящихся в бассейне, не должно превышать одного человека на 5 квадратных метров. В отелях вновь будут доступны массажные процедуры, парикмахерские услуги, посещение тренажёрного зала, сауны, хамама и гидромассажной ванны. Эксплуатация закрытых бассейнов и закрытых детских площадок запрещена.

Доступ постояльцев отелей к «шведскому столу» будет свободным. Напитки в барах будут предоставляться только в индивидуальной посуде, как и продукты, размещенные в буфете.

Для подтверждения антиковидного статуса при въезде в Грецию подойдёт один из нижеперечисленных документов: Сертификат вакцинации от COVID-19 (через 14 дней после второй прививки, Греция признала «Спутник V»).

ПЦР-тест на COVID-19 (не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-тест на антигены (не ранее чем за 24 часа) или самотестирование (антиген-тест, сделанный за 24 часа до отправления, с публикацией результата теста на платформе self-testing.gov.gr).

Справка о перенесённой коронавирусной инфекции (с момента выздоровления должно пройти от 2 до 9 месяцев).

Контроль за проверкой указанных документов будут осуществлять авиаперевозчики и судоходные компании.

С сегодняшнего дня в Греции возобновляет работу розничная торговля с лимитом посетителей. С 21 мая в стране откроются летние кинотеатры, с 28 мая – культурные пространства. Запрет на живую музыку в ресторанах продлится до конца мая.

Министр туризма страны Харис Теохарис заверил, что власти принимают все меры для того, чтобы отдых для гостей был безопасным. Говоря о мерах предосторожности для недопущения распространения COVID-19, он рассказал, что власти страны утвердили комплексный план мер защиты, передает РИА «Новости».

Кроме того, Харис Теохарис сказал, что немалый вклад в безопасный туризм вносит план по всеобщей вакцинации населения островов «Голубая свобода». Вакцинация от коронавируса уже завершилась на 32 небольших островах, на 36 островах среднего размера с населением до 10 тыс. человек завершится до начала лета. Что же касается жителей 19 крупнейших островов Греции, их планируют привить до конца июня.

Ближайший рейс авиакомпании RoyalFlight на греческий Родос из Екатеринбурга состоится 16 мая. На Ираклион авиарейсы из Кольцово состоятся 3 и 10 июня. Их выполнят авиакомпании NordWind и «Уральские авиалинии» соответственно.

Как писала «Областная газета», в начале марта Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на регулярные полёты из Екатеринбурга в Грецию, Египет, ОАЭ, Киргизию и Узбекистан.