Евгений Куйвашев вышел на субботник у детской больницы №9

Участники субботника досадили яблоневую аллею и убрали сухие листья и мусор на территории медучреждения. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 мая высадил деревья и прибрался у детской городской больницы №9. Компанию ему составили главврач Игорь Огарков и ещё около 100 сотрудников аппарата губернатора и регионального правительства.

Участники субботника досадили яблоневую аллею и убрали сухие листья и мусор на территории медучреждения, которая составляет 10 гектаров.

"И погода, и рабочий график наконец позволили нам с коллегами помочь с уборкой территории детской больницы №9. Традиционный субботник в этом году нам пришлось перенести из-за дождей. Но мы обещали приехать к ребятам, и сегодня их навестили. Мы постарались хоть немного порадовать ребят. Привезли им подарки, прибрались и добавили зелени на больничной площадке", - написал в Евгений Куйвашев в Instagram.

500 пациентам "девятки" передали раскраски и наборы фломастеров. Глава Среднего Урала пожелал всем детям, которые сейчас находятся на лечении, скорейшего выздоровления.

Сегодняшний субботник был запланированным. Напомним, что в начале мая Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов выходили на внеплановый субботник в центре города. Они подготовили клумбу для цветов на перекрёстке улиц Толмачёва и Первомайской.