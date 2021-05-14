Темы дня

Общество
14 мая 2021, 14:38

Евгений Куйвашев вышел на субботник у детской больницы №9

Евгений Куйвашев на субботнике

Участники субботника досадили яблоневую аллею и убрали сухие листья и мусор на территории медучреждения. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 мая высадил деревья и прибрался у детской городской больницы №9. Компанию ему составили главврач Игорь Огарков и ещё около 100 сотрудников аппарата губернатора и регионального правительства.

Участники субботника досадили яблоневую аллею и убрали сухие листья и мусор на территории медучреждения, которая составляет 10 гектаров.

"И погода, и рабочий график наконец позволили нам с коллегами помочь с уборкой территории детской больницы №9. Традиционный субботник в этом году нам пришлось перенести из-за дождей. Но мы обещали приехать к ребятам, и сегодня их навестили. Мы постарались хоть немного порадовать ребят. Привезли им подарки, прибрались и добавили зелени на больничной площадке", - написал в Евгений Куйвашев в Instagram.

500 пациентам "девятки" передали раскраски и наборы фломастеров. Глава Среднего Урала пожелал всем детям, которые сейчас находятся на лечении, скорейшего выздоровления.

Сегодняшний субботник был запланированным. Напомним, что в начале мая Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов выходили на внеплановый субботник в центре города. Они подготовили клумбу для цветов на перекрёстке улиц Толмачёва и Первомайской.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.05.2021, 17:07 / Экономика
На свердловчан приходится треть всех долгов по ипотеке в УрФО
14.05.2021, 15:55 / Общество
В Екатеринбурге трамваи изменят схему движения на Сортировке
14.05.2021, 15:27 / Общество
Уральское следственное управление на транспорте реорганизуют
14.05.2021, 14:46 / Общество
С коронавирусом из заграничных поездок вернулись 1099 свердловчан
14.05.2021, 14:38 / Общество
Евгений Куйвашев вышел на субботник у детской больницы №9