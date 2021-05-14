«Бьём по последствиям, а надо искоренять причины»

Фото: Галина Соловьёва

Трагедия в Казани стала главной темой проведённого 13 мая Президентом России большого совещания с правительством. Владимир Путин поставил задачу повысить требования к владению гражданским оружием и усилить контроль за его оборотом. А накануне профильный комитет Госдумы РФ одобрил соответствующий законопроект, который в ближайшие дни будет рассмотрен на пленарном заседании российского парламента. О содержании этого документа мы побеседовали с бывшим заместителем областного прокурора Евгением АГАФОНОВЫМ, который на протяжении многих лет возглавлял отдел по расследованию умышленных убийств и бандитизма.

Сейчас Евгений Агафонов – председатель Совета ветеранов при Следственном управлении СК РФ по Свердловской области Фото: Галина Соловьёва

Таких преступлений раньше не было

– Евгений Михайлович, в годы вашей службы доводилось ли вам расследовать преступления подобные произошедшему на этой неделе в казанской гимназии?

– Нет, ни с чем подобным я не сталкивался. Потому что не было у нас тогда таких преступлений.

– Наверное, не было и потому, что юные граждане тогда не имели свободного доступа к оружию? Как вы, кстати, относитесь к выдвинутому предложению повысить возрастной ценз на право владения огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года?

– О доступе к оружию я бы с вами не согласился. В моём детстве, а я на берегах Иртыша рос, у нас в каждом доме открыто на видном месте висело охотничье ружьё и патронташ, тем не менее никогда никаких кровавых инцидентов с его применением не было. Я помню времена, когда любой совершеннолетний гражданин мог в любом сельском магазине свободно купить ружьё, предъявив охотничий билет. И преступлений на бытовой почве с применением этих ружей никогда не было на моей памяти. А идею повышения возрастного ценза считаю просто смехотворной. В 18 лет молодой человек становится в солдатский строй, где ему доверяют куда более грозное оружие.

– Но авторы идеи увеличения возрастного ценза напоминают, что в армии молодой солдат находится под постоянным жёстким контролем более опытных командиров. А на гражданке такого контроля нет.

– Это тоже ерунда. Когда солдат стоит в строю с автоматом, заряженным 30-ю боевыми патронами, о каком контроле за ним со стороны командиров можно говорить? Несколько секунд этому солдату достаточно, чтобы передёрнуть затвор и разрядить магазин… Как это было недавно в Улан-Удэ с расстрелявшим своих товарищей рядовым Шамсутдиновым, о котором писала и «Областная газета».

Нужен учёт гражданского оружия

– Вы считаете, что существующее законодательство о гражданском оружии менять не надо?

– Менять его надо, конечно. Потому что у нас государство сначала само создаёт проблему, а потом берётся её решать. Например, в 1990-е годы у нас началась распродажа боевого, по сути, оружия в качестве гражданского. Вот зачем, например, охотнику нужен СКС (самозарядный карабин Симонова) с магазином на 10 патронов калибра 7,62 мм или 10-зарядный карабин «Тайга»? Или изготовленная также на основе стоявшего когда-то на вооружении армии автомата ППШ охотничья винтовка под патрон 7,62 х25 мм? Ведь этот патрон подходит и к пистолету ТТ, которых сегодня на руках у россиян имеется немало – как отечественного, так и китайского, югославского и прочих производств.

– Но новый законопроект предусматривает введение обязательного учёта всего контролируемого Росгвардией гражданского оружия и боеприпасов в специальной Единой государственной информационной системе…

– Это хорошее дело, но оно потребует огромных усилий, и я сомневаюсь, что удастся всё учесть. Особенно что касается боеприпасов. Как можно проконтролировать, например, наличие многоразовых латунных гильз к охотничьим ружьям? Ведь их можно применять бессчётное количество раз при наличии пороха, капсюлей и свинца для изготовления дроби, картечи или пуль. А учёт охотничьего и спортивного оружия у нас раньше неплохо вёлся органами МВД. Зачем-то передали эти функции Росгвардии, и теперь это дело чуть не с нуля возрождаем.

– А к предложению запретить выдачу лицензий на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями, а также тем, кто задерживался за вождение автомобиля в нетрезвом виде, вы как относитесь?

– Положительно. Только почему же речь идёт только о гражданах с двумя судимостями? По-моему достаточно одной судимости, чтобы не доверять человеку оружия. То же и с людьми, уличёнными в пьянстве за рулём. Таких нельзя ни в коем случае ни к автомобилю, ни тем более к оружию допускать.

- Законопроектом предусмотрено также дополнить Кодекс об административных правонарушениях положением об ответственности за публикацию в СМИ и в Интернете инструкций по самодельному изготовлению или переделке огнестрельного оружия.

– А почему не Уголовный кодекс? Ведь травматику и пневматику переделывают под боевые патроны только преступники. Как недавно осуждённый екатеринбуржец, застреливший двух девушек на Уктусе, который решил проверить убойную силу переделанного им ружья… Где он почерпнул знания для такой переделки? Распространители таких «знаний» должны нести самую строгую уголовную ответственность.

– Возвращаясь к началу нашего разговора. Вы говорите, что от подростков раньше не прятали охотничьих ружей, что продавали их свободно в магазинах, а столь тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия тогда не было. Почему же сегодня такое происходит?

– Потому что мы бьём по последствиям, а надо искоренять причины. У нас, например, в каждой школе был завуч по воспитательной работе. Сегодня государство освободило себя от такой обузы. За здоровьем детей физическим и психическим в советские времена был контроль на протяжении всех лет их учёбы в школе. Ныне и это утрачено. В этом же ряду — передача государством многих важных функций частникам. Техосмотр автомобилей передали частным фирмам и получили рост аварийности. Оформление медицинских заключений на получение и водительских прав, и лицензий на оружие тоже теперь доверяют частникам, для которых главное – прибыль, деньги. От этого надо уходить, как и от торговли списанным армейским оружием, которая для кого-то тоже настоящей золотой жилой стала. Только не надо под предлогом борьбы с такими явлениями создавать лишние препоны для законопослушных граждан. Для тех же совершеннолетних охотников, например.

НАПОМНИМ Утром, 11 мая, в 175-ю гимназию города Казани ворвался вооружённый многозарядным ружьём и самодельной бомбой бывший её ученик Ильназ Галявиев. Войдя в помещение, где занимался 8 «А» класс, он открыл огонь из ружья по находившимся там учителю и школьникам. Затем продолжил стрельбу из окна по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать. Семеро детей и двое учителей были убиты, а ещё более 20 человек получили ранения. Жертв могло быть и больше, но вахтёр школы успела нажать тревожную кнопку, и к гимназии прибыл дежурный наряд росгвардейцев, увидев которых из окна, убийца положил ружьё и вышел к ним с поднятыми руками. Как установило следствие, разрешение на приобретение оружия 19-летний Галявиев получил 12 апреля, то есть менее чем за месяц до этого жуткого происшествия. Затем он купил полуавтоматическое пятизарядное ружьё Hatsan Escort и патроны к нему, а в Интернете нашёл рецепт изготовления взрывного устройства и заказал с доставкой в онлайн-магазине необходимую для этого селитру.