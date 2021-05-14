Уральское следственное управление на транспорте реорганизуют

Уральское следственное управление на транспорте расследует преступления на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе начался процесс реорганизации Уральского следственного управления на транспорте СК России, центральный аппарат которого располагается в Екатеринбурге. Его присоединят к Приволжскому следственному управлению на транспорте. На базе обоих ведомств будет создано Центральное межрегиональное СУ на транспорте с местом дислокации в Нижнем Новгороде. Приказ о реорганизации Уральского СУ на транспорте подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 29 апреля 2021 года.

Руководитель пресс-службы Уральского СУ на транспорте Наталья Шандровская рассказала «ОГ», что в ведомстве не располагают подробной информацией о том, как будет проходить реорганизация. Однако о сокращении штата сотрудников речи пока не идёт, как и о ликвидации следственных отделов. В настоящее время Уральское СУ на транспорте продолжает осуществлять свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в прежнем режиме.

Стоит отметить, что Уральское следственное управление на транспорте было создано в январе 2011 года. С августа 2018 года его возглавляет уроженец посёлка Шаля генерал-лейтенант юстиции Пётр Геннадьевич Решетников. Оптимизация коснётся и других следственных управлений на транспорте: Северо-Западное СУ в Санкт-Петербурге объединят с Московским межрегиональным СУ в Западное межрегиональное СУ, а на базе Восточно-Сибирского и Дальневосточного СУ образуют Восточное межрегиональное СУ.

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