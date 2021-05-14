Темы дня

Общество
14 мая 2021, 22:30

"Лучше петербуржцев только уральцы": россиянка о своём путешествии по городам страны

женщина в такси

Уральцы поразили меня высокой культурой, воспитанностью и отзывчивостью к приезжим, говорит петербурженка Инна Иванова. Фото: Галина Соловьёва

В Первоуральском такси работает петербурженка Инна Иванова. В прошлом году, в разгар пандемии, она села в свой автомобиль и выехала в путь до Владивостока вместе со своим алабаем. Её цель – за 5 лет добраться до Дальнего Востока, попутно посмотрев крупные города страны. Такси – идеальная в такой ситуации работа, считает героиня. Можно познакомиться с разными людьми, а в свободное время посмотреть область.

– Уральцы поразили меня высокой культурой, воспитанностью и отзывчивостью к приезжим. В Питере такого давно нет. А ещё у вас не матерятся. Даже рабочие, когда садятся в такси, стараются говорить правильно, выбирая слова! Первоуральск – первый город на моём пути, где молодёжь гордится жить на своей родине. В других областях мне всюду говорили: «Фу, дыра!» Здесь такого нет совсем. Пока из всего, что я видела, лучше петербуржцев только уральцы!

  • Опубликовано в №85 от 15.05.2021 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.05.2021, 20:42 / Общество
В Алапаевске горели три склада с пиломатериалами
14.05.2021, 19:00 / Общество
В Екатеринбурге за неделю побито два температурных рекорда
14.05.2021, 18:12 / Общество
В Екатеринбурге локализовали огонь на крыше восьмиэтажного дома. Фото
14.05.2021, 18:02 / Общество
В Свердловской области снижается рождаемость
14.05.2021, 15:55 / Общество
В Екатеринбурге трамваи изменят схему движения на Сортировке