"Лучше петербуржцев только уральцы": россиянка о своём путешествии по городам страны

Уральцы поразили меня высокой культурой, воспитанностью и отзывчивостью к приезжим, говорит петербурженка Инна Иванова. Фото: Галина Соловьёва

В Первоуральском такси работает петербурженка Инна Иванова. В прошлом году, в разгар пандемии, она села в свой автомобиль и выехала в путь до Владивостока вместе со своим алабаем. Её цель – за 5 лет добраться до Дальнего Востока, попутно посмотрев крупные города страны. Такси – идеальная в такой ситуации работа, считает героиня. Можно познакомиться с разными людьми, а в свободное время посмотреть область.

– Уральцы поразили меня высокой культурой, воспитанностью и отзывчивостью к приезжим. В Питере такого давно нет. А ещё у вас не матерятся. Даже рабочие, когда садятся в такси, стараются говорить правильно, выбирая слова! Первоуральск – первый город на моём пути, где молодёжь гордится жить на своей родине. В других областях мне всюду говорили: «Фу, дыра!» Здесь такого нет совсем. Пока из всего, что я видела, лучше петербуржцев только уральцы!