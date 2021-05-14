В Свердловской области снижается рождаемость

За четыре месяца 2021 года на свет появились 209 двоен и одна тройня. Фото: Галина Соловьёва

С начала 2021 года в Сверлдовской обасти родился 13 841 ребёнок. Это на 2% меньше, чем за январь-апрель прошлого года.

За четыре месяца на свет появились 209 двоен и одна тройня.

По словам замначальника Управления ЗАГС Свердловской области Натальи Храмовой, сейчас идёт общероссийская тенденция по снижению рождаемости и количества актов о заключении браков. "По нашим погнозам после 2025 года должен подняться уровень рождаемости", - сообщила она на сегодняшней пресс-конференции.

Больше всего детей за последние 10 лет родилось в 2015 году - 63 478. Меньше всего - в 2020 - 44 343. В прошлом году на свет появились около 22,7 тысячи мальчиков и 21,7 тысячи девочек. Основной возраст рождения первенцев составляет 21-30 лет.

Ранее "Областная газета" писала, что в марте впервые с 2021 года был зафиксирован рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом. На свет появился 4 151 малыш.