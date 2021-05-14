Темы дня

Общество
14 мая 2021, 18:02

В Свердловской области снижается рождаемость

Новорожденный ребёнок спит

За четыре месяца 2021 года на свет появились 209 двоен и одна тройня. Фото: Галина Соловьёва

С начала 2021 года в Сверлдовской обасти родился 13 841 ребёнок. Это на 2% меньше, чем за январь-апрель прошлого года.

За четыре месяца на свет появились 209 двоен и одна тройня.

По словам замначальника Управления ЗАГС Свердловской области Натальи Храмовой, сейчас идёт общероссийская тенденция по снижению рождаемости и количества актов о заключении браков. "По нашим погнозам после 2025 года должен подняться уровень рождаемости", - сообщила она на сегодняшней пресс-конференции.

Больше всего детей за последние 10 лет родилось в 2015 году - 63 478. Меньше всего - в 2020 - 44 343. В прошлом году на свет появились около 22,7 тысячи мальчиков и 21,7 тысячи девочек. Основной возраст рождения первенцев составляет 21-30 лет.

Ранее "Областная газета" писала, что в марте впервые с 2021 года был зафиксирован рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом. На свет появился 4 151 малыш.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.05.2021, 19:17 / Культура
Художник Никас Сафронов передал в дар Свердловской области портрет Президента РФ
14.05.2021, 19:00 / Общество
В Екатеринбурге за неделю побито два температурных рекорда
14.05.2021, 18:30 / Политика
Владимир Путин: Украину превращают в антипод России
14.05.2021, 18:12 / Общество
В Екатеринбурге локализовали огонь на крыше восьмиэтажного дома. Фото
14.05.2021, 18:02 / Общество
В Свердловской области снижается рождаемость