В Екатеринбурге за неделю побито два температурных рекорда

В ближайшие выходные дни температура в дневные часы может повышаться до +30...+35°С. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге за неделю установлено два температурный рекорда. Один 13 мая, а второй сегодня.

По данным Уральского гидрометцентра, вчера был побит рекорд 13 мая 1974 года. Накануне столбики термометра показали +29,3°С, что на 0,1°С выше прежнего суточного максимума. Сегодня же днём воздух прогрелся до +30,9°С. Это на 0,6°С выше прежних 30,3°С — 2014 года.

«Жаркая сухая погода, установившаяся на Урале, сохранится. В ближайшие выходные дни температура в дневные часы может повышаться до +30...+35°С», — отмечает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Она также отметила, что сухая жаркая погода ведёт к иссушению почвы, угнетает рост сельскохозяйственных культур.

Ранее «Облгазета» сообщала, что на следующей неделе в основном на севере региона пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. По уточнённым данным, жара спадёт на +5…+8°С. Ночью 18–19 мая ожидается +9…+14°С, днём +21…+26°С.

Добавим, до 17 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. До этого же дня в регионе будет смог.