Евгений Куйвашев рассказал, сколько потрачено на безопасность в школах в 2020/2021 учебном году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какие меры безопасности предусмотрены в учебных заведениях региона. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какие меры безопасности предусмотрены в учебных заведениях региона. По его словам, в нынешнем учебном году на комплексную безопасность школ было выделено более 4 млрд рублей.

Один из жителей региона попросил губернатора отчитаться о мерах по обеспечению безопасности в школах Свердловской области. Глава региона заявил, что власти региона с силовиками организовали дополнительную проверку требований безопасности: школы проверяют комиссии, коллективы учебных заведений проводят учебные эвакуации и проводят внеочередные инструктажи. Также специалисты уделяют внимание тому, как организован пропускной режим в школы.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что подобная работа проводится всегда, а не только после ЧП, подобных трагедии в Казани.

"На комплексную безопасность в этом учебном году у нас в регионе было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. Каждое учебное заведение имеет соответствующий паспорт. Это комплексный документ, который проходит обязательное согласование с ФСБ, Росгвардией, МЧС", - пишет губернатор у себя в Instagram.

Он напомнил, что любой родитель имеет право обратиться к руководству школы с предложениями по усилению мер безопасности, однако, по его словам, "скидывать" данный вопрос только на родителей никто не собирается.

"Произошедшее в Татарстане ещё раз показало, что безопасность наших детей - это общее дело. И нам всем предстоит ещё очень многое сделать для того, чтобы как можно меньше места было неравнодушию, невнимательному отношению людей друг к другу", - добавил он.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Напомним, 11 мая двое неизвестных открыли стрельбу в гимназии №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. Госпитализирован 21 пострадавший. В этот же день Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность школ в Свердловской области.

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