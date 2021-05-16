В "Майской прогулке" приняли участие более 6,5 тысяч человек. Фото

Маршруты были проложены по лесопарковым зонам. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 16 мая прошла 38-я "Майская прогулка". По предварительным данным, регистрацию на старте прошли более 6,5 тысяч человек. Показываем, как проходил пеший марафон.

Первые участники "Майской прогулки" стартовали в 7:00 - на дистанции "Классика" (50 км). В 8:00 начали шествие те, кто хотели пройти путь "Русское географическое сообщество" (37,5 км). Желающие пройти меньшие маршруты - 17 км "Эльмаш-Шарташ", либо дистанцию в 23 км, посвящённую предстоящей Универсиаде, - вышли в 9:00 также от Уральского государственного педагогического университета.

Старт начинался с выдачи карт и регистрации. Большинство участников приходили семьями и вместе проходили пешее испытание. Перед стартом сторонникам ЗОЖ в Екатеринбурге представили первого посла Универсиады. Им стал уральский гонщик Сергей Карякин.

Фото: Галина Соловьёва

Перед выходом на маршруты одежду желающих обрабатывали от клещей. Маршруты традиционного проходили по северным окрестностям города и по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

"Самое сложное было выходить из прохладного лесного тенька на жару. Из Калининца народ вышел прям под пекло, в голую степь. По пути на Шарташ участников встретили экоактивисты, который призывают обратить внимание на ситуацию около любимого озера города. На контрольном пункте №5 людей ждал долгожданный тенёк - большой шатер, а также запасы воды", - поделилась впечатлениями участница "Майской прогулки", фотокорреспондент "Областной газеты" Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Финиш для всех маршрутов традиционно организован у главного корпуса Уральского федерального университета (улица Мира, 19). Участников ждут там до 21:00.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция была перенесена на 27 сентября. Участниками "Майской прогулки-2020" стали почти 4 тысячи жителей и гостей уральской столицы. 70% из них прошли дистанцию 20 км. В этом году мероприятие проходит, как и обычно в мае, но по ковидным правилам.

Накануне в Екатеринбурге прошло другое массовое мероприятие "Ночь музеев". В нём поучаствовали 70 тысяч горожан и гостей столицы Урала.