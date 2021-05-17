Компания «Мотив» опровергла информацию об аресте своего имущества

В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях. Фото: Павел Ворожцов

Оператор связи «Мотив» (ООО «Екатеринбург 2000») опроверг информацию, которая появилась сегодня. Речь идёт о якобы имевшем место аресте имущества компании и её гендиректора.

«ООО «Екатеринбург 2000» не осведомлено о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества, как организации, так и генерального директора. Общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, правовую позицию по данным вопросам не выражало. В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам», - заявили «Областной газете» в пресс-службе компании.

Ранее появилась информация о том, что Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на имущество оператора связи «Мотив» и его гендиректора Алексея Артемасова. У топ-менеджера якобы были арестованы семь объектов недвижимости и два земельных участка.

По данному поводу в Ленинском районном суде изданию сообщили, что данные об аресте имущества являются конфиденциальными, огласке не подлежат, и посоветовали обратиться в следственные органы. В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что комментарий по данному делу у них отсутствует.