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Общество
18 мая 2021, 05:55

Ремонт моста в Новоуральске, сериал о «Песнярах» и влияние соцсетей на детей: главное в номере «ОГ» за 18 мая

Доброе утро! Предлагаем начать утро с рассказа о самом важном и интересном в свежем номере «Областной газеты».

Мост, ведущий от посёлка Верх-Нейвинского к Новоуральску, именуют воротами города. Здесь всегда оживлённо, а в часы пик перед контрольно-пропускным пунктом No1 выстраиваются длинные вереницы машин. Главную транспортную артерию, соединяющую закрытый город с «большой землёй», планируют этим летом капитально отремонтировать. «Облгазета» выяснила, почему ремонт откладывать больше нельзя и как новоуральцы будут пользоваться путепроводом во время его ремонта.

Современная молодёжь всё чаще предпочитает живому общению и активностям на свежем воздухе социальные сети и виртуальные развлечения. Общественные деятели и педагоги считают это серьёзной проблемой. Можно ли с ней справиться и как именно? Эксперты, собравшиеся на круглом столе «ОГ», предложили довольно жёсткие варианты.

В Белоруссии снимают сериал о жизни музыканта, народного артиста СССР, основателя и руководителя легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина. Картина с рабочим названием, повторяющим название одной из известных песен коллектива – «За полчаса до весны» – должна выйти в 2022 году. Подробности - в материале «ОГ».

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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