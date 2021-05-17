Евгений Куйвашев поздравил Якова Силина с юбилеем и наградил его знаком отличия

Евгений Куйвашев пожелал юбиляру счастья и энергии. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с 60-летием ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.

Глава региона пожелал юбиляру счастья и энергии, а также выразил уверенность, что под руководством Якова Силина вуз продолжит укреплять свои позиции в сфере высшего образования, успешно внедрять передовые программы и готовить специалистов, которые обеспечат прорывное развитие Среднего Урала и всей страны.

«Вашей энергии, энтузиазму, жизнелюбию, способности достигать поставленных целей можно только по-доброму позавидовать. Какой бы пост Вы ни занимали, всегда демонстрируете несомненный профессионализм, решительность, умение быть лидером, способным вести за собой, вдохновлять других на новые свершения и победы. Сегодня Ваш богатый опыт, ответственность и компетентность служат решению задач насыщения ценными кадрами экономики Свердловской области и всей России», – приводит департамент информполитики региона слова Евгения Куйвашева из поздравительной телеграммы.

Губернатор подписал указ о награждении Якова Силина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона. Соответствующий документ будет опубликван в завтрашнем номере.

Как писала «Областная газета», доктор экономических наук, профессор Яков Силин возглавил вуз в 2015 году. До этого в разные годы он работал в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, был председателем и депутатом Екатеринбургской городской думы, занимал должности в аппарате полпреда Президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руководителем администрации губернатора Свердловской области, заместителем председателя правительства региона.