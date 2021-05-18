Владимир Путин поручил создать систему учёта домашних животных

Власти примут меры по стимулированию добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными. Правительство РФ должно подготовить перечень поправок в законодательство в срок до 1 декабря 2021 года.

Перечень поручений Владимир Путин подписал по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы РФ по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным, сообщили в пресс-службе Кремля.

В обновлённых законах должны быть определены особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными животными, находящимися на их территории. Это касается и вопросов передачи животных новым владельцам.

Поручено регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе профильных клубов и ассоциаций.

Помимо этого, поправки должны обеспечить «внедрение системы реагирования на обращение граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения».

Авторы поправок также должны продумать порядок передачи животных в приюты, в случае, если владелец больше не может содержать домашнего любимца, или если у него изъяли питомца из-за ненадлежащего обращения.

Правительству РФ совместно с региональными властями поручено обеспечить формирование в обществе ответственного отношения к животным. Помимо вышеперечисленного, речь в том числе идёт о стимулировании добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев.

Как писала «Областная газета», свердловские власти ежегодно направляют на отлов бездомных животных порядка 105 млн рублей. За 2020 год на Среднем Урале отловили 8 тысяч бродячих кошек и собак. Как сообщал замдиректора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов, по данным на апрель, на территории региона ориентировочно обитает около 9-10 тысяч безнадзорных животных.