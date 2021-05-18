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Общество
18 мая 2021, 14:07

Свердловские депутаты приняли закон об обязательной аттестации гидов

Экскурсовод проводит экскурсию в музее

При этом сами экскурсоводы прямо заявляют, что новые требования к улучшению качества туристической инвраструктуры в российских городах не приведут. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели в трёх чтениях изменения в региональный закон "О туризме и туристской деятельности". Большинство парламентариев проголосовало за обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов.

Таким образом Заксобрание привело областной закон в соответствие с федеральным. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года. Гидами, экскурсоводами и инструкторами-проводниками официально смогут работать тольго граждане РФ, прошедшие аттестацию.

"Для создания аттестационных комиссий в Свердловской области будут разрабатываться дополнительные нормативно-правовоые акты. В спецкомиссии войдут специалисты в сфере туризма. На федеральном уровне Ростуризмом будет создан единый реестр, в который войдут все гиды", - сообщил, представляя проект закона, на засседании Заксобрания зампредседателя комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Бабенко.

Для аттестации экскурсоводы должны будут предоставить данные об образовании, стаже работы. Спецкомиссия также будет проверять его профессиональные навыки. Обновлять свой статус гиды должны будут каждые 5 лет. По итогам прохождения аттестации будут выдаваться нагрудная идентификационная карточка и документ, подтверждающий прохождение экзамена. За выдачу документа придётся уплатить госпошлину.

За неофициальные экскурсии гражданам может грозить предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 10 тысяч рублей, юрлицам - до 30 тысяч рублей.

Уральские экскурсоводы начали высказывать свои опасения по поводу закона об обязательной аттестации гидов ещё на этапе рассмотрения документа Госдумой. А сейчас они прямо заявляют, что новые требования к улучшению качества туристической инвраструктуры в российских городах не приведут.

"В итоге разбухнет рынок "чёрных экскурсоводов", которые будут водить индивидуальных туристов и среди них будет предостаточно самозванцев и просто желающих подзаработать на наивных приезжих. Умрёт целый пласт исследовательских экскурсий для горожан - их проводят люди, у которых есть работа и они не готовы бегать по чиновникам и доказывать, что лучше них разбираются в своём материале. Сохранится пласт групповых автобусных экскурсий, которого значительная часть туристов сторонится (что впрочем не означает, что этот тип экскурсий плох, он другой, менее адаптивный под индивидуальные запросы)", - поделился мнением в соцсетях уральский экскурсовод Дмитрий Москвин.

Областная газета Свердловской области

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