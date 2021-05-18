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Общество
18 мая 2021, 15:27

Госдума приняла закон о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности

Деньги, пенсионное удостоверение

Уведомления о будущих пенсиях раз в три года на портале госуслуг начнут получать женщины начиная с 40 лет, и мужчины с 45 лет. Фото: Алексей Кунилов

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому пенсии по инвалидности начнут назначать без заявлений. Кроме того, ПФР будет информировать россиян о размере будущей пенсии по старости.

Уведомления раз в три года на портале госуслуг начнут получать женщины начиная с 40 лет, и мужчины с 45 лет. Для этого им предстоит зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Данные сведения можно получить при обращении в ПФР.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" вступит в силу с 1 января 2022 года.

Пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости, страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без заявлений.

"После внесения информации в федеральный реестр инвалидов эти данные будут автоматически направлять в ПФР. Сведения рассмотрят в течение пяти рабочих дней, после чего человеку направят извещение о назначении пенсии. Для пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве, указанное повышение к фиксированной выплате будет сохраняться при их выезде на новое место жительства за пределы сельской местности", - говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Областная газета Свердловской области

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