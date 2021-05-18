ФОК в Пионерском должны построить к концу следующего года. Посещать его будут не только жители посёлка, но и ирбитчане. Фото: Максим Иванов

С 1 января 2020 года в России начала действовать государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Программа включает нескольких направлений, которые сводятся к одной глобальной задаче – приблизить уровень жизни сельчан (а это 36 миллионов человек – без малого четверть населения страны!) к городскому и снизить отток жителей из сельских территорий. Судить об эффективности программы пока слишком рано, но очевидно одно: она открыла перед небольшими муниципалитетами ещё одну возможность реализовать самые смелые проекты. Рассказываем, какие.

Общий знаменатель

Программу разработал Минсельхоз России по поручению главы государства Владимира Путина. Она рассчитана на пять лет, начиная с 2020 года правительство намерено потратить на её выполнение почти 2,3 триллиона рублей, из которых один триллион – средства федерального бюджета. В структуре программы – три основных блока. Первый – улучшение жилищных условий (прежде всего – за счёт сельской ипотеки). Второй блок – содействие занятости населения (основной механизм – возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на целевое обучение студентов). Третий, самый масштабный блок – развитие социальной и инженерной инфраструктуры и благоустройство. Проекты реализуются на условиях софинансирования.

О том, что уже сделано в рамках программы по всем этим направлениям, на днях президенту доложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Что касается льготной сельской ипотеки, то, по её словам, за прошлый год в банки поступило более 238 тысяч заявок на сумму, превышающую 445 миллиардов рублей. По факту было одобрено кредитов на сумму более 87 миллиардов рублей, улучшить жилищные условия смогли около 45 тысяч семей. Ещё четыре тысячи россиян получили специальные выплаты либо жильё, которое было построено совместно с работодателем.

Отчитываясь по второму блоку, Абрамченко заявила, что в прошлом году 1900 студентов зачислены в вузы по целевым договорам обучения для последующего трудоустройства в агропромышленном комплексе. Кроме того, по данным Виктории Абрамченко, в 2020 году в 47 регионах страны было запущено около 400 проектов, связанных с комплексным развитием сельских территорий. Больше 230 из них – в высокой степени готовности. В 70 субъектах воплотили в жизнь больше шести тысяч проектов благоустройства сельских территорий (это детские и спортивные площадки, озеленение, освещение).

– Мероприятия госпрограммы за первый год её реализации охватили шесть миллионов человек. Депутаты практически всех фракций отметили их большую востребованность, – подвела итог Абрамченко. – Мы просим вас поддержать выделение в текущем году дополнительно шести миллиардов на реализацию мероприятий данной программы.

– Разумеется, это будет поддержано, – ответил Путин. – Я бы попросил председателя правительства, коллег подумать над тем, что можно сделать для того, чтобы эта программа темпы не сбавляла.

Уральские первопроходцы

В прошлом году по итогам конкурса Минстроя три уральских посёлка получили федеральное финансирование на свои проекты: рабочие посёлки Байкалово и Пышма и посёлок Пионерский Ирбитского района.

Первопроходцем программы стало Байкалово. В посёлке, где живёт 6,5 тысячи человек, возводят четырёхэтажную школу на 550 мест – с учебными классами, оснащёнными современной «начинкой», и спортзалом, больше смахивающим на профессиональный комплекс. Действующая школа перестала справляться с нагрузкой – 870 детей, которые учатся в две смены.

Всего год назад на месте будущего здания был пустырь – сегодня уже готовы стены, сделана крыша, начались отделочные работы. Сдать объект должны к 1 сентября, поэтому работы кипят с утра до ночи, а за ходом стройки следят все – от местного родительского комитета до представителей Минсельхоза страны и депутатов Государственной думы.

Из 514 бюджетных миллионов рублей на строительство «супершколы» 309 было выделено из федеральной казны.

– Для местного бюджета это неподъёмная сумма, для и для областного бюджета – значительная. Если бы не эта программа, начала строительства пришлось бы ждать ещё не один год, – комментирует глава района Алексей Дорожкин. – Важна не только финансовая поддержка, но и возможность качественного сопровождения строительства крупных проектов: у небольших муниципалитетов нет возможности иметь полноценные строительные службы, как в городских территориях.

В начале апреля заложили первый камень здания начальной школы на 400 мест в посёлке Пышма. Там школьники тоже учатся в две смены: здание 1975 года постройки не рассчитано на 893 учащихся. Но к следующей осени этот вопрос будет решён. Новое здание будет трёхэтажным, с бассейном, актовым и спортивным залами, библиотекой и спортплощадками. Подрядчики идут с небольшим опережением. Уже готов котлован, идёт устройство фундамента. В 2021 году софинансирование из федерального бюджета было увеличено с 67 до 93 процентов от стоимости строительства объекта, поэтому из 391,5 миллиона рублей федеральные средства составят 360,4 миллиона. Ещё 27 с небольшим добавит область, и чуть меньше четырёх – сам муниципалитет. Как отмечает глава городского округа Виктор Соколов, реализовать такой проект без поддержки области и Федерации было бы не по карману.

Кроме того, в рамках программы в Пышме идёт строительство системы канализации от микрорайона № 1 и № 2 стоимостью в 24,4 миллиона рублей.

В посёлке Пионерском Ирбитского района тоже кипит работа – на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса с большим спортивным залом и бассейном на четыре дорожки. Новый ФОК был мечтой сельчан на протяжении последних десяти лет: в посёлке с населением 3,5 тысячи человек не было своего спортивного объекта. Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса – 216 миллионов рублей, из них 191,3 миллиона – федеральные. Скоро рабочие вый-дут на этап заливки чаши бассейна. Сдать объект в эксплуатацию должны в декабре 2022 года.

По данным департамента информполитики области, общая сумма привлечённых средств федерального бюджета составила 915,7 млн. рублей. Между тем, на конкурсный отбор в Минсельхоз России отправлены заявки ещё по нескольким проектам. Это строительство школы на тысячу мест в Туринске, а также реконструкция очистных сооружений и капремонт центра культуры и искусства в Рефтинском.

Цифра Как сообщила директор Свердловского РФ АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова, с марта прошлого года Свердловским филиалом Россельхозбанка по программе «Сельская ипотека» было выдано 2,8 миллиарда рублей. В основном заявки подают на покупку готового жилья. Наибольшее количество заявок было получено в Ирбитском и Камышловском районах, Талицком ГО и ГО Первоуральск. Средний размер оформленных кредитов составил от 2,5 до трёх миллионов рублей, средний возраст заёмщиков – 36 лет. В 2020 году в Уральский государственный аграрный университет на обучение по целевому договору поступило 60 человек. Подробнее о мероприятиях по содействию занятости на селе - на сайте "ОГ".

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Всего 11 месяцев назад на месте школы в Байкаловском был пустырь Фото: Максим Иванов