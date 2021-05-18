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18 мая 2021, 20:30

На севере Свердловской области ожидается резкое похолодание

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На остальной территории области будет теплее. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшую ночь на севере Свердловской области резко похолодает. Столбики термометров опустятся до +1°С.

По данным Уральского гидрометцентра, на остальной территории региона ожидается +6...+11°С. В ночь на четверг и на пятницу будет немного теплее – синоптики прогнозируют до +7...+12°С и +8...+13°С соответственно.

В дневные часы будет по-летнему жарко. До +31°С воздух прогреется 21 мая.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Добавим, 19-20 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале). Предупреждение по смогу снято.

Напомним, на прошлой неделе было побито три температурных рекорда.

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Областная газета Свердловской области

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