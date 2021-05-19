Завершилось расследование по делу бывшего схимонаха Сергия

Экс-духовника обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса. Фото: Павел Ворожцов

Расследование по уголовному делу в отношении экс-духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря, бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) завершено. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса.

Бывшему священнослужителю предъявлено обвинение по ст.110.1. "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", ст.148. "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", ст.330. "Самоуправство".

"Расследование преступлений, вменяемых Сергию, закончилось. Обвинение остаётся то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела", - рассказал ТАСС адвокат извергнутого схимонаха Павел Бабиков.

Как писала «Областная газета», экс-духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Позже срок ареста был продлен до 28 мая.

В конце апреля прошлого года бывший схимонах Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции, установленный в связи с пандемией COVID-19. Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Священнослужитель пренебрёг запретом. В результате Сергия лишили права ношения наперсного креста вплоть до решения епархиального суда.

7 сентября экс-схиигумена вызвали в Епархиальный суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Сторона обвинения подготовила ему 22 вопроса. Последнее, третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия, который был извержён из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Духовник в очередной раз не явился в суд. В итоге было принято решение отлучить его от церкви. В октябре Патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви.