Самые востребованные виды выписок из ЕГРН стали доступны на портале госуслуг

На едином портале госуслуг расширился перечень возможностей. Фото: Алексей Кунилов

У пользователей портала госуслуг теперь появилась возможность получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запустило Минцифры России совместно с Росреестром.

Наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН, которые теперь можно получить на портале госуслуг:

Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

Об объекте недвижимости;

О переходе прав на объект недвижимости.

Чтобы направить запрос на получение выписки, физическим и юрлицам необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Ответ на запрос поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав, рассказали в пресс-службе Минцифры РФ. В ведомстве также отметили, что электронная выписка является равнозначной с бумажной, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа, версией.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, которая курирует вопросы цифровой трансформации, к концу 2022 года планируется, что на едином портале госуслуг можно будет получить все массовые услуги Росреестра.

Замглавы Минцфиры РФ Дмитрий Огуряев в свою очередь сообщил, что к концу текущего года пользователям портала госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН.

Напомним, что за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата, согласно тарифам Росреестра.

Как писала «Областная газета», в скором времени на едином портале госуслуг появится еще одна удобная возможность — гражданам станет проще зарегистрироваться по месту жительства и месту пребывания. Тем, кто подаёт заявление через портал госуслуг, надо будет посетить регистрирующие органы всего один раз, чтобы проставить отметку о регистрации в паспорт.