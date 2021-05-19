Общегородской выпускной в Екатеринбурге посетят более 7 тысяч человек

Власти Екатеринбурга анонсировали проведение общегородского выпускного. Он должен пройти на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 июня.
Как рассказала замначальника департамента образования горадминистрации Елена Кречетова на сегодняшней пресс-конференции, подобное мероприятие – первый опыт для уральской столицы. Ожидается, что праздник посетит большинство выпускников. В этом году их 7 281.
Любопытно! По данным сайта МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", вместимость главного зала конгресс-центра составляет до 5 000 человек (с фан-зоной).
Отвечая на вопрос "Областной газеты" об участии в мероприятии звёзд, Елена Кречетова отметила, что уже согласованы певец МОТ и шоумен Тимур Родригез. Последний выступит в качестве ведущего. По остальным вопрос открыт. Как уточнили "Облгазете" в пресс-службе мэрии, всего рассматривается 10 звёзд.
Кстати, 25 июня в Екатеринбурге также отгремит фестиваль Ural Music Night. В связи с этим на ряде улиц запретят продажу алкогольной продукции. Соответствующий документ подпишут позже.
Напомним, в прошлом году городской выпускной для старшеклассников прошёл в онлайн формате.
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