Названа дата запуска программы детского кешбэка

По примерным расчетам, по программе кешбэка смогут отдохнуть 357 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

Программа возврата россиянам 50% стоимости путёвок в детские лагеря будет запущена 25 мая. В ней примут участие около 1 тысячи лагерей.

Об этом, выступая с докладом на совещании по реализации отдельных положений послания Президента РФ Федеральному Собранию, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что на реализацию программы было выделено 5 млрд рублей. Благодаря этим средствам государство компенсирует половину стоимости путёвки для 357 тыс. детей.

«Это мера новая, она не такая отработанная, как туристический кешбэк, и разворачивается сейчас практически с колёс. Родители очень ждут старта программы, и у лагерей впервые такой опыт взаимодействия», — приводит слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба Кремля.

Вице-премьер подчеркнул, что акцию готовы запустить 25 мая — то есть до каникул.

Ранее Ростуризм представил правила предоставления кешбэка на путёвки в детские лагеря по России на прошлой неделе. Чтобы вернуть 50% стоимости поездки, её нужно совершить в период до 15 сентября 2021 года. При этом родителям вернут не более 20 тысяч рублей.

Напомним, что с предложением возвращать часть денег за поездки детей в лагеря выступил Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.