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Общество
19 мая 2021, 18:05

В Екатеринбурге снова можно будет получить визу в Италии

  Анна Митчина
Флаги Италии и России

Для туристов страну пока не открыли, но зато отправиться на обучение или к родственникам - можно. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 19 мая, визовый центр Италии возобновил работу в Екатеринбурге. Из-за пандемии коронавируса выдача документов была приостановлена.

Соответствующая информации размещена на сайте визового центра. Приём документов проводится только по предварительной записи. При посещение центра, необходимо быть в маске и перчатках.

Обращаем ваше внимание, что туристическую визу можно получить только тем гражданам, у которых была итальянская туристическая виза (Шенгенская виза типа С), срок действия которой истёк в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Но въезд в страну для туристических целей пока не открыт. С полным списком допустимых оснований для прилёта в Италию можно познакомиться на сайте консульства страны.

Напомним, в Екатеринбурге уже открылись визовые центры Болгарии и Греции. Подать документы можно также только по предварительной записи.

Областная газета Свердловской области

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