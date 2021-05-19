В Екатеринбурге снова можно будет получить визу в Италии

Для туристов страну пока не открыли, но зато отправиться на обучение или к родственникам - можно. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 19 мая, визовый центр Италии возобновил работу в Екатеринбурге. Из-за пандемии коронавируса выдача документов была приостановлена.

Соответствующая информации размещена на сайте визового центра. Приём документов проводится только по предварительной записи. При посещение центра, необходимо быть в маске и перчатках.

Обращаем ваше внимание, что туристическую визу можно получить только тем гражданам, у которых была итальянская туристическая виза (Шенгенская виза типа С), срок действия которой истёк в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Но въезд в страну для туристических целей пока не открыт. С полным списком допустимых оснований для прилёта в Италию можно познакомиться на сайте консульства страны.

Напомним, в Екатеринбурге уже открылись визовые центры Болгарии и Греции. Подать документы можно также только по предварительной записи.