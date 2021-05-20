В Нижнем Тагиле появилась аллея трудовых династий

Уже 10 династий высадили свои липы в парке. Фото: с сайта мэрии Нижнего Тагила

В парке "Народный" начали высаживать аллею трудовых династий Нижнего Тагила. В июле рядом с ней установят памятник Петру и Февронии Муромским.

Аллею открыли мэр города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, Уралкриомаш, МЧС, Планты, здравоохранения и Росгосцирка. Одними из первых дерево в парке посадили представители династии врачей Ионга. Общий трудовой стаж семьи составляет более 150 лет.

"История нашей династии началась с мамы моего мужа – Лидии Васильевны Новиковой. Она посвятила медицине 33 года, работала сначала участковым при поликлинике УВЗ, потом терапевтов в ГБ №1. В ближайшие дни обязательно придем сюда всей семьей, возьмем внуков. Их у меня четверо. Какой профессиональный путь они выберут, еще не знаю, но приятно будет показать им дерево, вспомнить родных, которых уже нет рядом. Важно, чтобы они знали свои корни и могли ими гордиться", - приводит пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова главврача стоматологической поликлиники Елена Ионга.

Известно, что инициатором создания аллеи с именными деревьями выступил директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский. Уже 10 династий высадили свои липы в парке.

Напомним, что День святых Петра и Февронии отмечается 8 июля. Супруги являются идеальным воплощением христианской семьи, прославились благочестием и милосердием.

Фото: с сайта мэрии Нижнего Тагила