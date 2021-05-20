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20 мая 2021, 11:11

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею почти 6 миллионов

лотерея

Счастливчика ждут на оформление выигрыша. Фото: Владимир Мартьянов.

Житель Екатеринбурга выиграл суперприз лотереи «Всё или ничего». Розыгрышь состоялся в минувшую среду, 19 мая.

Участнику повезло в 9528-м тираже. Сумма приза составила 5 788 272 рубля.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», екатеринбуржец приобрёл билет на сайте государственной лотереи за 60 рублей и угадал все числа победной комбинации: 1, 18, 15, 13, 19, 5, 10, 3, 12, 20, 7, 24. Сейчас счастливчика ждут на оформление выигрыша.

По правилам лотереи «Всё или ничего» участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что по итогам новогоднего розыгрыша миллионерами стали 15 жителей Среднего Урала. Последним приз забрал аналитик данных IT-технологий Роман Ураев. Известно, что выигранные деньги пойдут на саморазвитие и здоровье.

Добавим, в прошлом году свердловчане также выигрывали крупные суммы: 5 миллионов, 50 миллионов.

Областная газета Свердловской области

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