Президент России отметил заслуги ещё трёх свердловчан

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении". В списках значатся три представителя Свердловской области.
Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена благодарность:
- главному специалисту сектора по работе с ветеранами и семей управления соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила – Ольге Ефановой;
- председателю комитета социальной политики администрации Екатеринбурга – Елене Левиной,
- заведующей отделом культуры администрации Новоуральского городского округа – Ирине Шаповаловой.
Напомним, 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 35 жителям региона. Большая часть из них – сотрудники и руководители промышленных предприятий. Подробнее об этом читайте тут.