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20 мая 2021, 15:18

Президент России отметил заслуги ещё трёх свердловчан

Владимир Путин

Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении". В списках значатся три представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена благодарность:

  • главному специалисту сектора по работе с ветеранами и семей управления соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила – Ольге Ефановой;
  • председателю комитета социальной политики администрации Екатеринбурга – Елене Левиной,  
  • заведующей отделом культуры администрации Новоуральского городского округа – Ирине Шаповаловой.

Напомним, 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 35 жителям региона. Большая часть из них – сотрудники и руководители промышленных предприятий. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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