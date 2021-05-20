Президент России отметил заслуги ещё трёх свердловчан

Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении". В списках значатся три представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена благодарность:

главному специалисту сектора по работе с ветеранами и семей управления соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила – Ольге Ефановой ;

; председателю комитета социальной политики администрации Екатеринбурга – Елене Левиной ,

, заведующей отделом культуры администрации Новоуральского городского округа – Ирине Шаповаловой.

Напомним, 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 35 жителям региона. Большая часть из них – сотрудники и руководители промышленных предприятий. Подробнее об этом читайте тут.