В Екатеринбурге к Дню города выпустят почтовые открытки с рисунками горожан

Открытки с рисунками екатеринбуржцы смогут отправить бесплатно своим друзьям, родным и близким во время празднования Дня города в августе. Фото: Макрорегион Урал АО «Почта России».

Почта России выпустит открытки к Дню города в уральской столице. Они будут выполнены на основе рисунков екатеринбуржцев.

Принять участие в соответствующем конкурсе предлагается ученикам художественных школ, студентам средних и высших профильных учебных заведений. Желающим необходимо выполнить рисунок любыми художественными средствами и материалами (за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок) на формате А4.

В бумажном виде их принимают по адресу пр. Ленина, 39, а в электронном – Natalia-U.Artemieva@russianpost.ru. Сбор работ ведётся до 11 июня. Победителей выберут в следующих номинациях: городской пейзаж с композицией, графика, авангардизм/кубизм/абстракционизм, аниме/комикс и стиль на выбор участника.

«Мы уверены, что этот конкурс позволит создать почтовую продукцию для повышения туристической привлекательности Екатеринбурга, а также популяризировать своеобразие уральской столицы», – передаёт пресс-служба макрорегиона Урал Почты России слова руководителя отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций Натальи Артемьевой.

Отмечается, что открытки с рисунками победителей жители и гости Екатеринбурга смогут отправить бесплатно своим друзьям, родным и близким во время празднования Дня города в августе.

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