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Общество
20 мая 2021, 16:14

Михаил Мишустин поручил возместить затраты тем, кто купил путёвки до введения кешбэка

  Анна Митчина
Дети рисуют на асфальте

По задумке Владимира Путина, родители должны были получить кешбэк за отдых в любую смену в летнем лагере. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно возместить деньги тем, кто уже купил путёвки в детские лагеря до введения кешбэка на них. Ранее сообщалось, что предложенная президентом мера не распространяется на первую смену.

Сегодняшнее заседание кабмина Михаил Мишустин начал с обсуждения итогов совещания у Президента РФ, на котором докладывали о результатах исполнения послания Федеральному Собранию. На нём Владимир Путин сделал замечание по поводу того, что обещанный кешбэк не распространяется на первую смену в детских лагерях. 

"Необходимо учесть все замечания главы государства, которые прозвучали вчера. Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, предложение возвращать 50% от стоимости путёвки в детские лагеря Владимир Путин озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. На его реализацию Правительство РФ выделило 5 млрд рублей. По правилам, разработанным Ростуризмом, можно вернуть до 20 тысяч рублей на поездки, совершённые до 15 сентября 2021 года  и оплаченные картой "МИР". Программа стартует 25 мая.

Областная газета Свердловской области

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