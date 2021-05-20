В селе Никольском выросла настоящая ветряная мельница

Почти всех животных на ферме Наталья Акулиничева знает по кличкам. Вот это, например, конь Бумер. Фото: Алексей Кунилов.

Отныне своих гостей фермерское хозяйство «Никольская слобода», расположенное на окраине Сысертского городского округа, в селе Никольском, встречает крыльями ветряной мельницы. Она тут появилась в конце прошлого года, скоро её должны запустить, из размолотого по старинке зерна будут печь хлеб. Всё это делается для расширения потока туристов, желающих посмотреть на настоящую сельскую экзотику.

Откуда берётся молоко

И для многих она начинается с приветствий барыни – импровизированной хозяйки этой фермерской слободы, своеобразного погружения в историю села, на окраине которого и появилось хозяйство. Для детей при этом разыгрывают целое представление: с беглым каторжником и городовым, бросившимся на его поимку. Наверное, такое здесь в старину бывало, ведь село стоит на старой проезжей дороге, идущей вдоль Уральского хребта. И не беда, что барыню играет уборщица по совместительству – Альфира Габдрикова, а полицейского – конюх Павел Клестов. Дети подмены не замечают. И с удовольствием участвуют в этой игре. А потом конюх запряжёт коня-тяжеловеса Бумера в телегу и будет катать детвору по хозяйству. Но перед этим они отведают фермерских сыров и разных молочных вкусностей. А ещё им не терпится увидеть деревенских животных – коз, коров, овец, кроликов, гусей, кур.

– Дети ехали из Среднеуральска ради этой встречи два часа, – рассказывает экскурсовод Екатерина Поволоцкая. – Многие привезли с собой угощения – морковку, капусту, яблоки, чтобы покормить животных. Экскурсионная программа называется «Откуда берётся молоко», здесь им покажут доильные аппараты, корма, помещения, в которых содержатся животные, расскажут, как из молока получается сыр. Многим очень нравится, уезжают отсюда полные восторга.

17 наименований сыров

Туризм сегодня всё чаще становится подспорьем для крестьянских хозяйств, делающих ставку на производство натуральных продуктов. «Никольская слобода» начиналась как ферма по производству сыропригодного молока и выработке из него сыров. Сейчас хозяйство превратилось в уголок сельской идиллии, куда горожане приезжают, чтобы насладиться натуральной едой, полюбоваться животными, глотнуть деревенского воздуха. А ещё тут необыкновенно чисто: опрятные строения, залитые асфальтом и бетоном дорожки, ухоженные коровы. Сразу видно, что к своему делу здесь относятся с душой.

– Начинали шесть лет назад, когда взяли в аренду 23 гектара земли, в декабре 2015 года у нас появились первые коровы, – рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Акулиничева. – Изначально это была идея мужа – производить здоровое питание для семьи.

Но из семейного дела затея по своему масштабу быстро переросла в предприятие по производству сыров. Все заботы по его ведению легли на плечи Натальи Акулиничевой, а супруг её, Владимир Акулиничев, выступил в роли вдохновителя и финансиста. Прежде всего начинающие сысертские фермеры приобрели в Кировской области 40 голов коров айширской породы. Коровы-айширки дают молоко с высокими показателями белка и жира, из которого получается качественный сыр. Первый сыр из своего молока здесь сварили в 2017 году. Сейчас производят 17 наименований сыров: полутвёрдые – гауду, губернаторский, чеддер, лейденский, качокавалло, мягкие – буррату, рикотту, филадельфию, для жарки – халлуми, для пиццы – моцареллу и другие. А ещё – йогурт, кефир, ряженку, сметану, творог, масло и даже мороженое. Разрослось и коровье стадо, в нём уже 64 бурёнки, а вместе с телятами и быками набирается 172 головы. Сейчас коров приходится ставить даже в телятник – не хватает помещений. Но это, как призналась хозяйка, не главная беда. Душит фермеров нехватка земли. Из-за этого почти две трети объёма сена приходится покупать на стороне. Нет в хозяйстве и собственного производства зерна – концентрированные корма тоже покупные. Всё это сказывается на себестоимости продукции. А ещё фермеры терпят убытки на продажах. Как оказалось, для качественной молочной продукции из натурального сырья у нас зачастую нет места на рынке.

– Отпускная цена у нас, наверное, самая низкая для такого рода продукции: в среднем стоимость килограмма сыра колеблется от 800 до 1 300 рублей за килограмм, – рассказывает коммерческий директор «Никольской слободы» Константин Зекин. – Но отдаёшь сыр в торговые сети, и там к цене накручивают от 40 до 100 процентов. Мы им сметану по 65 рублей за баночку, а они выставляют её по цене уже в 120 рублей. Кто за такие деньги купит?

Фермерская продукция сама по себе недешёвая. Иначе и быть не может, тот же сыр, что выпускает «Никольская слобода» – практически ручной работы, да ещё из натурального качественного молока. Но когда в магазинах его цена практически удваивается, продажи неизбежно падают. Как призналась Наталья Акулиничева, по этой причине хозяйство от основной своей деятельности имеет убыток. Вдобавок не получает и господдержки. И вот тут настоящей находкой стал для фермеров экотуризм.

Ветряк как в сказке

– Возить на ферму туристические группы мы с мужем не планировали, – говорит Наталья Акулиничева. – Просто наши хорошие знакомые из «Команды искателей приключений» Алексей Слепухин и Наталья Бердюгина, с которыми мы путешествовали не раз, попросили: «Можно мы к вам с детьми заедем, вы им покажете коровок?» Им так понравилось, что предложили серьёзно заняться приёмом в хозяйстве туристических групп. И вот так потихонечку мы начали развивать туристическое направление. Было это три года назад.

Даже в прошлом году, когда из-за пандемии туротрасль простаивала, в «Никольской слободе» о туристическом направлении не забывали: построили гостиницу для постояльцев, которые захотят здесь остаться на ночь, отгрохали высоченную мельницу. Мельничный ветряк особо поражает своим размахом: срублен из добротных брёвен, выше всех домов в округе, а на самой его верхотуре застыли огромные дощатые крылья. Рядом с ним проникаешься чувством, что попал в какую-то сказку. То ли будет, когда крылья ветряка закрутятся! Скоро в нём, как обещает хозяйка, приезжий из Саранска мастер установит жернова, и они начнут молоть муку. А поблизости уже готова пекаренка, где из этой муки будут печь хлеб. Увидеть это, услышать, как жернова крушат пшеничные зёрна, насладиться запахом только что испечённого хлеба, наверное, захотят многие.

– Молоть самим муку – это ещё одна мечта мужа, – призналась Наталья Акулиничева.

Расчёт фермеров понятен: мельница поможет увеличить поток туристов, это само по себе приносит доход, но с ростом посещений растут и продажи. Ведь почти каждый, кто сюда приезжает, с пустыми руками не возвращается, затаривается в фермерской лавке сыром и молочными продуктами. Так экотуризм поддерживает основное производство.

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Наталья Акулиничева: «Коров кормим только сеном, зерном и овощами. Никакого силоса и сенажа, чтобы не испортить вкус сыров» Фото: Алексей Кунилов

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