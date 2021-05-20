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Общество
20 мая 2021, 17:17

В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня закроют парковку на площади 1905 года

свежие ягоды

Из Киргизии привезут клубнику четырёх сортов. Фото: Павел Ворожцов.

В центре Екатеринбурга 22-23 мая развернётся традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковку, расположенную на площади 1905 года, закроют.

Гостей ждут в оба дня с 9:00 до 17:00. По данным пресс-службы мэрии, ярмарка соберёт 110 участников из Свердловской, Челябинской, Курганской, Пермской и Тюменской областей.

На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и сладости. Специально из Киргизии привезут клубнику четырёх сортов. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.

Известно, что торговые ряды появятся на месте парковки. Для автотранспорта площадь станет недоступна с 00:00 22 мая. Свою работу она возобновит в 19:00 23 мая. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

В пятницу "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня закроют парковку на площади 1905 года