В Свердловской области смог продержится пять дней

Уральские синоптики объявили предупреждение в связи со смогом. Он будет держаться с 20 по 25 мая.
По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены на пять дней - с 20:00 20 мая до 20:00 25 мая.
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко пояснила "Областной газете", что смог вызван антициклоном, который задерживает вредные выбросы предприятий, а также дым от пожаров, которые сейчас активны в Свердловской и Тюменской областях.
Напомним, вчера свердловские спасатели вылетели в Тюменскую область, чтобы помочь справиться с лесными пожарами. За прошлые сутки в том регионе потушили 138 очагов.
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