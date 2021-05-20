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20 мая 2021, 17:50

В Свердловской области смог продержится пять дней

  Анна Митчина
Смог над городом

Смог вызван вредными выбросами и пожарами в Свердловской и Тюменской областях. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики объявили предупреждение в связи со смогом. Он будет держаться с 20 по 25 мая.

По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены на пять дней - с 20:00 20 мая до 20:00 25 мая.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко пояснила "Областной газете", что смог вызван антициклоном, который задерживает вредные выбросы предприятий, а также дым от пожаров, которые сейчас активны в Свердловской и Тюменской областях.

Напомним, вчера свердловские спасатели вылетели в Тюменскую область, чтобы помочь справиться с лесными пожарами. За прошлые сутки в том регионе потушили 138 очагов.

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Областная газета Свердловской области

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