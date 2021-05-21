Новые Города трудовой доблести, воспоминания о Борисе Рыжем и второй полёт в космос Сергея Прокопьева: главное в номере "ОГ" за 21 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Пока вы направляетесь на работу, предлагаем вам узнать о самых интересных материалах свежего выпуска "Областной газеты".

Каменск-Уральский – третий по величине город в Свердловской области, где проживает 173 тысячи человек – будет удостоен почётного звания "Город трудовой доблести". Решение принял президент России Владимир Путин вчера, на заседании оргкомитета "Победа". Официальный указ о присвоении звания глава государства подпишет на днях.

В год 20-летия трагического ухода Бориса Рыжего в музеях и Камерном театре Литературного квартала Екатеринбурга прошли мероприятия, посвящённые поэту. Главным из них стала встреча в Музее писателей Урала, собравшая почитателей творчества поэта, которые дискутировали о творчестве и судьбе Бориса Рыжего - темах, неразрывно связанных друг с другом. Подробности - в нашем материале.

В конце прошлого года фермерское хозяйство "Никольская слобода", расположенное на окраине Сысертского городского округа, украсила высокая деревянная мельница, ставшая визитной карточкой села Никольского. Скоро в ней начнут работать жернова, а из размолотого зерна будут печь хлеб. Всё это делается для расширения потока туристов, желающих посмотреть на настоящую сельскую экзотику. Журналист "Облгазеты" делится своими впечатлениями после визита в "Никольскую слободу" и рассказывает, с какими проблемами сталкиваются местные фермеры.

Роскосмос опубликовал список экипажей ближайших экспедиций на Международную космическую станцию. Миссию МКС-68, которая отправится на околоземную орбиту осенью 2022 года и вернётся обратно весной 2023-го, возглавит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Это событие выпадает на год 300-летия столицы Среднего Урала: наш земляк обещает поздравить горожан с юбилеем из космоса, как он это делал во время своего первого полёта на МКС в 2018 году.