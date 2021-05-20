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Общество
20 мая 2021, 19:34

Каменск-Уральский получит почётное звание «Город трудовой доблести»

Каменск-Уральский получит почётное звание «Город трудовой доблести»

Этот памятник установлен 5 сентября 2004 года на площади около заводоуправления и проходной Уральского алюминиевого завода. Это истребитель ЯК–7. Памятник создан на средства горожан. Фото: Д.Черепенин / Проект «Панорамы. Каменск-Уральский.рф»

Каменск-Уральский – третий по величине город в Свердловской области, где проживает 173 тысячи человек – будет удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Решение принял Президент России Владимир Путин вчера, на заседании оргкомитета «Победа». Официальный указ о присвоении звания глава государства подпишет на днях.

В числе первых

Список из российских городов – главных претендентов на почётное звание – президенту озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В этом году их 12. В список вошёл и Каменск-Уральский – единственный город от Свердловской области.

– Все эти города совершенно точно достойны почётного звания «Город трудовой доблести», – подчеркнул Турчак. – Прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать наш выбор.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что научное сообщество провело тщательную экспертизу всех документов, представленных городами. Особое внимание уделялось количеству наград и знамён времён Великой Отечественной войны и количеству тружеников тыла, которые были удостоены государственных наград. Каменск-Уральский президент РАН отметил особо:

– В самые тяжёлые годы войны этот город был единственным производителем алюминия. Без каменского металла не построен ни один военный самолёт и ни один двигатель для танков Т-34. Это уникальный пример в мировой истории.

Владимир Путин поблагодарил участников совещания за доклады. И рекомендовал оргкомитету в таком же оперативном режиме работать с заявками от новых городов, претендующих на почётное звание.

«Нас можно поздравить!»

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, следивший за трансляцией заседания (оно проходило в онлайн-формате), так отреагировал на происходящее:

–  Думаю, наших жителей можно поздравить! Справедливость восторжествовала! Мы всегда гордились нашей историей, нашими предками. Теперь заслуги города в годы Великой Отечественной войны официально признаны государством.

Оперативно с «Облгазетой» на связь вышел и заместитель губернатора Свердловской области, экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков:

– Огромную работу выполнили жители, добиваясь этого звания. И депутаты города, и ветераны, и трудовые коллективы. Большую поддержку оказало правительство региона, Законодательное собрание и лично губернатор Евгений Куйвашев. Я очень рад, что всё получилось!

Напомним, с инициативой присвоить Каменску-Уральскому почётное звание «Город трудовой доблести» выступила общественная палата города. В прошлом году она совместно с мэрией запустила портал «Трудовой подвиг Каменска-Уральского» с уникальными историческими фактами, снимками, видео. А в этом году ещё один портал – специально для народного голосования. Инициативу поддержали несколько тысяч каменцев.

«30 предприятий города работали в годы войны на нужды фронта: выпускали алюминий и силумин, проволоку из сплавов цветных металлов, гильзы для «Катюш» и артиллерийских снарядов, пружины для автоматов и пулемётов, лопасти и тормозные системы для боевых самолетов, шили военное обмундирование и солдатские сапоги», – говорилось в тексте заявки каменцев. «Уральский алюминиевый завод и Красногорская ТЭЦ удостоены за свой подвиг высшей государственной награды Советского Союза – ордена Ленина. Более 16 тысяч работников всех предприятий и организаций Каменска-Уральского за свой труд в годы Великой Отечественной войны награждены орденами и медалями. Более 30 000 каменцев ушли добровольцами на фронт, каждый третий погиб на полях сражений».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Справка «ОГ»

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассмотрением заявок занимается федеральный оргкомитет «Победа», итоговое же решение принимает Президент РФ. В городе, признанном «Городом трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Первыми уральскими городами, получившими почётное звание, в прошлом году стали Екатеринбург и Нижний Тагил.

  • Опубликовано в №89 от 21.05.2021 под заголовком «В области появится третий «Город трудовой доблести»

Сюжет

Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».

Областная газета Свердловской области
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