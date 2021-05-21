Правительство РФ утвердило правила работы детского кешбэка

Правительство планирует, что программой воспользуется около 350 тысяч родителей. Фото: Александр Зайцев

Правительство России окончательно утвердило правила возврата затрат на путёвки в детские лагеря. Вернуть можно будет 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей.

В постановлении, которое опубликовано на сайте Правительства РФ, подробно расписан механизм работы детского кешбэка.

Программа стартует 25 мая и продолжит действовать до 15 сентября 2021 года. Это значит, что получить деньги можно только за те поездки, которые были оформлены в этот период. Оплату надо производить картой "МИР". Именно на неё в течение пяти рабочих дней поступят деньги.

На эти цели Правительство РФ выделило 5 млрд рублей. Планируется, что программой воспользуются более 350 тысяч родителей. Если в семье планируют отправить на отдых несколько детей, то деньги вернут с каждой купленной путёвки. Список регионов, где будет действовать программа, Ростуризм опубликует позже.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно возместить затраты на путёвки, которые были куплены раньше начала действия программы.