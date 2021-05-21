Публикуем список свердловских городов, где 22 и 23 мая пройдут ярмарки

Ярмарки будут действовать в 22 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

22 и 23 мая жителей Свердловской области вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и рассаду.

Ранее стало известно, что в центре уральской столицы проведут ярмарку выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и сладости. Специально из Киргизии привезут клубнику четырёх сортов. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур. Действующая парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК, всего ярмарки будут действовать в 22 свердловских муниципалитетах. Публикуем перечень ниже: