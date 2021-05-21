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21 мая 2021, 13:14

Публикуем список свердловских городов, где 22 и 23 мая пройдут ярмарки

ярмарка

Ярмарки будут действовать в 22 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

22 и 23 мая жителей Свердловской области вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и рассаду.

Ранее стало известно, что в центре уральской столицы проведут ярмарку выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и сладости. Специально из Киргизии привезут клубнику четырёх сортов. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур. Действующая парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК, всего ярмарки будут действовать в 22 свердловских муниципалитетах. Публикуем перечень ниже:

  • Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (22 мая с 9:00 до 18:00);
  • Берёзовский (Торговая площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "Весенняя" (22 мая с 9:00 до 17:00);
  • Верхняя Тура (перекрёсток улиц Иканина и Машиностроителей) – сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" (23 мая);
  • Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00 и на Академика Шварца до 23 мая включительно с 10:00 до 20:00;
  • Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
  • Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (21-23 мая);
  • Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (до 30 мая);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 23 мая), а также на ул. Серова, 22 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
  • Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (22 мая);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июнь);
  • Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 30 мая);
  • п. Баранчинский (на ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (23 мая);
  • Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (ежедневно до 30 мая);
  • Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (23 мая);
  • посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (21–23 мая);
  • пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (22 мая);
  • пгт Белоярский (площадь перед зданием РДК) – универсальная ярмарка "Весенняя" (до 22 мая с 10:00 до 16:00);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (22 мая);
  • Каменский район, село Кисловское (ул. Ленина, рядом с домом № 57) – универсальная ярмарка "Кисловская" (22 мая с 10:00 до 16:00);
  • посёлок Висим (ул. Мамина-Сибиряка, 4) – сельскохозяйственная ярмарка (22 мая с 10:00 до 15:00);
  • село Щелкун (ул. Ленина, 178) – сельскохозяйственная ярмарка "Дом. Сад. Огород" (22 мая с 10:00 до 17:00);
  • Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Областная газета Свердловской области

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