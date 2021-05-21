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21 мая 2021, 12:33

Подписчики «Областной газеты» могут выиграть билеты на семейный мюзикл

Зрителей ждут на семейный мюзикл «Василиса». Фото: Павел Пушмин

Зрителей ждут на семейный мюзикл «Василиса». Фото: Павел Пушмин

В Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» 26 мая в 19:00 состоится молодёжный мюзикл «Василиса» (6+). Билеты на него будут разыграны среди многодетных семей, которые подписаны на «Областную газету». Организаторами акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, помимо нашего издания стали музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY©.

Режиссёр спектакля Александр Патрушев рассказал «ОГ», что мюзикл создан на основе сказки о Василисе Прекрасной, записанной фольклористом Александром Афанасьевым. В современной версии сказки Василиса стала современной девочкой-подростком с наушниками и скетчбуком, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Присутствуют в мюзикле и другие известные с детства персонажи – отец главной героини Купец, Мачеха, вредная сводная сестра, Баба Яга, волшебство и даже Царь, похожий на Моргенштерна.

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Областная газета Свердловской области

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